Stuur hier je foto in voor de derde weekopdracht van De Fotoacademie: het zonlicht

Bekijk hier de beste foto's uit de opdracht van vorige week, de straatreportage, geselecteerd door fotograaf Rob Voss.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

TIP 1: Een dunne mistlaag filtert de zon heel subtiel

In de fase tussen mist en zonneschijn staat de zon als zichtbare schijf aan de hemel. Als je zonder zonnebril in de zon kunt kijken kan je hem ook goed fotograferen. In een serie foto’s kan je zien hoe het landschap snel verandert van zacht verlicht tot vol licht en schaduwen. De mist haalt kleur uit de foto en de silhouetten zijn donker door het tegenlicht. Met de camerafilters heb ik de foto sepia gemaakt, voor de sfeer.

Volledig scherm © Tom Meerman rv

TIP 2: Beschouw het zonlicht als je hoofdonderwerp

Aan zee zie ik de elementen mooi samenkomen. Water, aarde, lucht en het vuur van de zon, hier gevangen in de armen van mijn lief. Het contrast is heel hoog als je zo recht in de zon kijkt, dus let je op het silhouet van wie er voor je camera staat. Aanwijzingen geven mag. Het is goed te weten dat een digitale camera zoals je smartphone met heel korte belichtingstijden kan fotograferen. Wie nog denkt dat je moet fotograferen met de zon in je rug: dat hoeft niet meer.

Volledig scherm © Tom Meerman rv

TIP 3: Verberg de zon half achter bladeren en takken

Als je het zo uitkient dat er net een paar takjes voor de zon hangen kan je toch de zon zien en wordt de rest van de foto niet helemaal donker. De kunst is natuurlijk om iets voor de zon te vinden en heel precies net dat centimetertje naar links of rechts te bewegen voor het goede effect. Tegelijk moet je letten op de voorgrond waar je hoofdonderwerp is. In deze foto zijn het die twee mensen in de verte die de foto dieptewerking geven.

Volledig scherm © rv

TIP 4: Laat de zon door glas schijnen

Deze tip lijkt op de vorige, want je houdt een beetje licht tegen. Als je de zon recht achter straatlantaarns houdt, lijkt het alsof dat extra lichtbronnen zijn geworden. Je ziet dat ook de lantaarns in de verte het licht doorlaten en zo lijkt de foto dag en nacht te combineren. Hoe interessanter de silhouetten zijn, hoe meer leven er in de foto komt. De zon weerkaatst via het muurtje achter mijn rug op het beeld op de voorgrond.

Volledig scherm © Tom Meerman rv

TIP 5: Laat je verrassen door het licht

Het stukje strand op de voorgrond, de Culemborgse spoorbrug centraal en de wolken in de verte, dat kan een mooie landschapscompositie opleveren, dacht ik. Pas later zag ik bij het zonlicht linksboven in de foto een effect in de lens. Het lijkt wel alsof daar een engel zweeft. En later zag ik ook nog eens dat die boom daar links twee verlichte ogen lijkt te hebben, die mij aanstaren. Dat had ik allebei nog niet gezien bij de opname. Die lenseffecten kan je een fout noemen, maar hier is het wel een heel gelukkige toevoeging aan het beeld. Met een filter heb ik het contrast en de kleuren nog wat versterkt.

Volledig scherm © Tom Meerman rv

INZENDEN

Foto’s van weekopdracht 3 (maximaal twee per inzender) kunt u uploaden tot uiterlijk dinsdag 4 mei 12.00 uur via gelderlander.nl/fotoacademie en natuurlijk de inlevermodule bovenaan deze pagina.



De weekdocent kiest een aantal bijzondere foto’s uit die hij/zij voorziet van commentaar. Deze selectie wordt donderdag 6 mei in de krant afgedrukt. De foto’s van alle inzenders zijn te zien in de online fotogalerij op de websites van Tubantia, de Stentor en De Gelderlander. Let op: resolutie minimaal 1 MB!