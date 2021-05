Stuur hier je foto in voor de eindopdracht van de Fotoacademie!

,,De kleine mens, of de schoonheid van het dagelijks leven, is nog best een lastig thema”, vindt Rikkert Harink. ,,Maar het gaat om het verhaal dat je wilt vertellen. En dat is overal om je heen. Binnen je gezin, in je stad, bij de buren. Hoe klein het verhaal ook mag zijn, achter elke deur schuilt er een.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

TIP 1: Leg contact

Wat eigenlijk geldt voor elke foto die je maakt; denk na over je onderwerp en wat je wilt vertellen. Maak je een foto van personen, leg dan contact en licht toe wat jouw idee van de foto is. Op deze hete dag zochten jongeren de verkoeling op bij het Almelo-De Haandrik kanaal. Ze klommen op de bouwattributen van het naastgelegen bouwbedrijf en sprongen in het water. Onbevangenheid en vrijheid spelen hier een grote rol.

Volledig scherm Jongeren genieten van het mooie weer industriepark Vriezenveen. © RIKKERT HARINK

TIP 2: Geef de omgeving een rol

Laat de omgeving een rol spelen, dit zegt veel over een situatie of persoon. Ook versterkt het een verhaal. Als voorbeeld zie je hier een dame die bezig is met het beoefenen van de sport Kettlebell. Door het Coronavirus zal ze voorlopig in haar eigen schuur moeten trainen. Je kunt ervoor kiezen om haar te fotograferen in haar schuur, maar door een stap terug te nemen en de hele situatie te laten zien geef je een mooi inkijkje in haar wereld.

Volledig scherm Foto van Karlien Huiskes. Ze beoefent de sport Kettlebell op hoog niveau. Nu vanuit haar schuur ivm Corona. © RIKKERT HARINK

TIP 3: Fotografeer eens ‘plat’

Fotografeer een keer ‘plat’. Ik zal dit aan de hand van het voorbeeld ‘gevangenis en kerst’ uitleggen. We nemen de wereld waar in 3D. We nemen dus diepte waar in het dagelijks leven. Maar wat als je die diepte weghaalt? Dit kan in sommige gevallen een verhaal versterken. Het is gelijk duidelijk wat de foto wil vertellen.

Volledig scherm Almelo - Karelskamp. © RIKKERT HARINK

TIP 4: Zet de kijker op het verkeerde been

Als iemand langer dan vijf seconden naar je foto kijkt, dan is het een geslaagde foto. Deze ijsbaan bijvoorbeeld. Door vanaf een ander perspectief deze foto te maken, krijg je een soort grafische/abstracte foto. Je zet de kijker even op het verkeerde spoor waardoor deze wordt geforceerd om nog eens beter te kijken.

Volledig scherm De ijsclub Zenderen. © RIKKERT HARINK

Tip 5: Gebruik lijnen, vlakken of kleur om je foto te versterken

Je oog is getraind om dergelijke elementen te registeren en daar je aandacht op te vestigen. In het voorbeeld van de Zusters van Denekamp zie je, als je goed kijkt, dat alle gezichten precies op de horizon liggen.

Volledig scherm De indonesische zusters van St. Nicolaasstichting. © RIKKERT HARINK

INZENDEN

Foto’s van de laatste weekopdracht (max. twee per inzender) kunt u uploaden tot uiterlijk dinsdag 1 juni 12.00 uur via de module bovenaan dit atikel. De weekdocent kiest een aantal bijzondere foto’s uit die hij/zij voorziet van commentaar.

Deze selectie wordt donderdag 3 juni in de krant afgedrukt én komt bovendien in aanmerking voor een passende prijs. De foto’s van alle inzenders zijn te zien in de online fotogalerij op de websites van Tubantia, de Stentor en De Gelderlander. Let op: resolutie minimaal 1 MB!