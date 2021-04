Stuur hier je foto in voor de tweede weekopdracht van De Fotoacademie: de straatreportage

Wees kleurrijk, altijd scherp en soms onopvallend aanwezig. ,,Wat ik op de Fotovakschool heb geleerd, maar zelf eigenlijk ook te weinig doe, is met iemand praten over een foto. Wat maakt die ene foto nou zo interessant?” Rob Voss geeft je vijf tips bij de tweede weekopdracht; straatreportage.

De fotogalerij van De Fotoacademie stroomde deze week vol met 557 portretten van 410 enthousiaste amateurfotografen voor de eerste weekopdracht. De galerij werd bijna 31.000 keer bezocht. Altijd leuk om te zien hoe creatief de ‘concurrentie’ is geweest. Kortom: een vliegende start van onze fotoworkshop.

Nu is het tijd voor opdracht twee: de straatreportage.

TIP 1: Bereid je voor op iets bijzonders

Als ik met mijn auto op pad ga, zorg ik dat de camera altijd startklaar naast me ligt. Van tevoren heb ik mijn camera al ingesteld op de lichtomstandigheden die passen bij dat moment. Er kan namelijk altijd en overal iets bijzonders gebeuren. Een foto als deze schiet ik in een halve seconde. Als ik dan nog naar mijn camera-instellingen moet kijken, ben ik te laat. Deze foto is van waarde vanwege zijn maatschappelijke relevantie; de aanrijding van een verslaggever op Urk.

Volledig scherm © rv

TIP 2: Wees soms onopvallend

Mensen zijn heel gevoelig als het aankomt op het maken van een foto, vooral als je de fotograaf daarbij recht aan moet kijken. Wil je onopvallend fotograferen, houd de camera dan niet voor je gezicht, maar boven je hoofd, op schoot of gebruik je screen, zodat je zelf naar beneden kijkt. Deze foto maakte ik in Berlijn, nabij de Fernsehturm. Dit verliefde stelletje weet niet dat ik ze vastlegde op beeld. Dat maakt de foto zo spontaan.

Volledig scherm © rv

TIP 3: Zoek de kleuren op

Het was ruim veertig graden deze dag. Ik reed hier toevallig langs, de sloop van sporthal Schuilenburg in Amersfoort. Ik ben even uitgestapt, praatje gemaakt met de werklui. Die jongens vinden het een kunst als de bestuurder van de shovel in één beweging zo’n hele dakplaat eraf trekt. Dat lukte. De kracht van deze foto zit ‘m in de felle kleuren. In feite zie je vooral veel beton en asfalt. Toch spat de foto van het scherm. Dat komt door het oranje, rood en blauw, maar ook door de interactie die gaande is.

Volledig scherm © rv

TIP 4: Wijk soms af van de standaard

Je zou het misschien niet denken, maar dit is een kleurenfoto. Geen zwart wit. Mannen van de 103 Constructie Compagnie van de Koninklijke Landmacht bouwen een nieuwe uitkijktoren op het Kootwijkerzand. Hoewel ik altijd heb geleerd om nooit tegen de zon in te fotograferen, deed ik dat hier wel. Er komt dan een overvloed van licht naar binnen, waardoor de foto zo contrastrijk is geworden. Gebruik datgene wat je eigenlijk in de weg zit.

Volledig scherm © rv

Tip 5: Betrek je omgeving erbij

Je voelt op je klompen aan wat hier gaat gebeuren. De IJssel, hoogwater en er komt een schip aan. Dat had op zich al een mooi plaatje kunnen zijn, maar door de mensen - mevrouw alvast met mobiele telefoon in de aanslag voor het maken van een foto - erbij te betrekken, wordt de foto sterker en zelfs grappiger. Ze hebben hun voeten op het nippertje droog weten te houden.

Inzenden

Foto’s van weekopdracht 2 (maximaal 2 per inzender) kun je uploaden tot uiterlijk dinsdag 27 april 12.00 uur via het inleverformulier bovenaan dit verhaal, ook te vinden via tubantia.nl/fotoacademie.

De weekdocent kiest een aantal bijzondere foto’s uit die hij/zij voorziet van commentaar. Deze selectie wordt donderdag 29 april in de krant afgedrukt. De foto’s van alle inzenders zijn te zien in de online fotogalerij op de websites van Tubantia, de Stentor en De Gelderlander. Let op: resolutie minimaal 1 MB!

Volledig scherm Rob Voss, docent Fotoacademie. Met zijn Canon camera. © rv