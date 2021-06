Stuur je mooiste foto van de zonsverduistering

Wijchen is bang na twee brandaan­sla­gen en mysterieus ‘verfspoor’: ‘We leven in een rare wereld’

9:27 WIJCHEN - In Wijchen heerst de angst. Voor de tweede keer binnen een week is er in het centrum brand gesticht in een zaak die wordt geleid door een allochtone ondernemer. Bizar detail: tussen beide zaken loopt na de laatste brandaanslag een verfspoor van meer dan 100 meter.