Stuur je mooiste hittefoto's op!

Reanimatie bezoeker FortaRock Nijmegen tijdens concert zaterdag­avond geslaagd

10:08 NIJMEGEN - Een bezoeker van het metalfestival FortaRock in Nijmegen is zaterdagavond tijdens een van de optredens onwel geworden. Volgens organisator Robert Korstanje hebben hulpdiensten die snel ter plekke waren het slachtoffer moeten reanimeren. Dat zou gelukt zijn, waarna de bezoeker per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht.