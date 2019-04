Stuur jouw mooiste foto's van de Notre Dame op

Huis raakt onbewoon­baar na felle brand in Nijmegen

7:16 NIJMEGEN - Een woning aan de Voorstenkamp 13e Straat in Nijmegen is in de nacht van maandag op dinsdag onbewoonbaar geworden na een brand op de slaapkamer. Meerdere personen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Over eventuele gewonden is niets bekend.