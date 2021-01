Stuur ons de leukste foto van je ‘thuisschool’

Kunstgras­veld Concordia Wehl vernield met vuurwerk: ‘In- en intriest’

9:05 WEHL - Het kunstgrasveld van voetbalvereniging Concordia Wehl is vernield met vuurwerk. Dit meldt de club op de eigen website, vergezeld van enkele foto’s waarop forse brandplekken zijn te zien. ‘Het Bestuur vindt het in- en intriest wat er is gebeurd’, schrijft de club.