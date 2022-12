Stuur ons je foto hoe je erbij zit: hoe houd jij het warm thuis?

oproepjeDe temperatuur buiten zakt deze week ver onder de 0 graden Celsius. IJspret ligt in het verschiet. Ondertussen worstelen we door de energiecrisis in huis met de thermostaatknop. Niet te hoog, niet te laag. De Gelderlander is benieuwd naar hoe we omgaan met de kou in huis en roept jullie op om je foto’s te delen; hoe zit jij erbij?