Suïcidale Duitse vrouw scheurt richting Zwolle: haar man springt uit de auto

Hoe Erik de Zwart van Que si, Que no op bijzondere wijze een monsterhit maakte: ‘Gewoon afzeiken’

Que si, Que no van Jody Bernal was dé megahit van zomer 2000. Erik de Zwart was vastberaden om er een succes van te maken. Of Bernal hier enig idee van heeft is de vraag, want die lag later behoorlijk in de clinch met de bekende dj, presentator en ondernemer. De Zwart vertelt in deze aflevering van Top40 Stories wat zich achter de schermen heeft afgespeeld.