Supermarkteigenaar met dood bedreigd na vaccinatie-oproep aan personeel: ‘Het is voor mij misselijkmakend... bah!’

Man die nieuwe vriend van zijn ex doodde, krijgt tien jaar cel, ex-vrien­din en moeder slachtof­fer horen vonnis in tranen aan

ARNHEM – Een 24-jarige Arnhemmer die afgelopen mei de nieuwe vriend van zijn ex in een opwelling doodstak in haar woning in Malburgen-Oost, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor doodslag.

30 november