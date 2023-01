Supermarkten geven hoogste kortingen in jaren • Minister Adema weer door het stof over mestregels

JEEP VAN CANADESE SOLDAAT VAN VEROVERING VAN ARNHEM BOVEN WATER | Op het stuur van een oude legerjeep ontdekte Nick Obdam uit Noord-Holland de inscriptie ‘Buck Cyr’. Bij toeval, tijdens een zonnig ritje met zijn vrouw. De vorige eigenaar was het niet opgevallen. Het blijkt de naam van een Canadese soldaat die in april 1945 betrokken was bij de verovering van de nagenoeg lege stad Arnhem.

VEERTIEN JAAR EN GROTE BORSTEN: FEMKE BEGON HAAR EIGEN LINGERIEMERK | Ze was 14, had al behoorlijke borsten en kon amper een goede bh vinden. Het idee dat haar lichaam niet aan de norm voldeed, maakte Femke Hollander onzeker. En in haar hockeyteam hoorde de Puttershoekse vergelijkbare ervaringen. Nu wil ze de lingeriemarkt opschudden met een eigen merk dat jonge vrouwen laat opbloeien. ,,Ik wil de nieuwe Marlies Dekkers worden.”

LEOPARD 2-TANKS MOGEN NAAR OEKRAÏNE | Het kabinet overweegt Duitse tanks te kopen voor het Oekraïense slagveld. Het gaat om de achttien tanks die de Nederlandse krijgsmacht nu leaset van Duitsland. dat zegt premier Mark Rutte in een interview. Na een maandenlang debat en een toenemende internationale druk lijkt Duitsland toch overstag te gaan, zo meldt Der Spiegel.

SLOOP VAN OUDE CARAVANHALLEN IN BEMMEL BEGINT | De sloop van Caravanstalling Lingewaard in Bemmel is begonnen. De enorme hallen, vol met asbest, waren ooit gevuld met campers en caravans. De komende maanden worden ze met de grond gelijk gemaakt.

BALLENJONGEN DIE HAZARD RODE KAART AANSMEERDE, IS NU MULTIMILJONAIR | Eden Hazard kreeg in zijn carrière slechts één rode kaart, maar het was er wel eentje om niet snel te vergeten. Tien jaar geleden werd de Belg als speler van Chelsea van het veld gestuurd nadat hij een treiterende ballenjongen een schop gaf. De toen 17-jarige jongeman in kwestie is nu 27 en multimiljonair.

DAVID WERD ONTERECHT BESCHULDIGD VAN WINKELDIEFSTAL | David Bediako wilde net voor kerst bij de Douglas vier parfums kopen. Tot afrekenen kwam het niet: een beveiliger trok ’m uit de rij, want dit was niet de eerste keer dat ‘ze’ hem hadden zien stelen, zei hij, met steun van andere winkelmedewerkers. Anderhalf uur zat Bediako (23) vast. Onterecht, zo bleek. Maar in plaats van excuses, kreeg hij een winkelverbod.

NEC TRAINER MEIJER ZIT MOGELIJK MET EEN LUXEPROBLEEM | NEC-watcher Jeroen Bijma en oud-NEC-speler Danny Hoekman bespreken elke week de verrichtingen van NEC. Vandaag onder meer over de 3-1-zege op FC Emmen, het spel zonder Oussama Tannane en de contractonderhandelingen met Ivan Márquez.

SUPERMARKTEN GEVEN HOOGSTE KORTINGEN IN JAREN | Wie boodschappen doet, kan bij de supermarkten gemiddeld 35 procent goedkoper uit zijn door kortingen. Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de aanbieding ‘1+1 gratis’ het meest voorkomt.

CORONAVACCIN DAT VEEL LANGER WERKT GETEST IN RADBOUDUMC | Het Radboudumc in Nijmegen heeft een nieuw coronavaccin ontwikkeld dat mogelijk jarenlang werkt. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe effectief het precies is maar de eerste testen op vrijwilligers zijn succesvol.

HARDLOOPFANAAT BERT (69) HEEFT ALS | Hij vertelde het slechte nieuws maar meteen op de training en aan het orkest: Bert Vogel heeft amyotrofische laterale sclerose, ALS. Regelmatig voelt hij zich sindsdien nagekeken als hij hardloopt. „Ik ben ziek, maar ik lóóp nog. Het gaat nog steeds goed, maar het ís niet goed.”

Hardlooptrainer Bert Vogel heeft sinds september de ziekte ALS .

MINISTER ADEMA WEER DOOR HET STOF OVER MESTREGELS | Landbouwminister Piet Adema erkent dat hij de Tweede Kamer beter op de hoogte had moeten houden van de gang van zaken rond de strengere mestregels waar Nederland van de Europese Commissie aan moet gaan voldoen. Hij had een ‘aanvullend signaal’ moeten geven over de zorgen die daarover leefden in Brussel, vindt hij achteraf. Dat hij dat naliet zegt hij te betreuren.

FINLAND GAAT MOGELIJK ZONDER ZWEDEN VOOR NAVO-LIDMAATSCHAP | Als Finland niet op korte termijn kan toetreden tot de Navo mét Zweden, dan moeten de Finnen zich desnoods zonder het buurland bij het militaire bondgenootschap voegen. Dat suggereert de Finse minister van Buitenlandse Zaken. Turkije blokkeert vooralsnog de gezamenlijke wens van de Scandinavische landen om toe te treden.

