Supermarkten zetten zich schrap voor blokkades boeren: ‘Contact met politie en justitie’

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wil net als de boeren dat het kabinet met een snelle oplossing komt voor de huidige stikstofimpasse. Maar volgens de brancheorganisatie brengen de aangekondigde acties een uitkomst ‘geen stap dichterbij’.



,,De consument wordt hier echt geraakt’’, zegt een woordvoerder van het CBL. ,,Bij eerdere protesten was er nog best sympathie voor de boeren, maar nu tref je ze doordat ze geen eten meer kunnen krijgen. Net in de week voor Kerstmis. Ook mede-ondernemers in de voedselketen worden zo geraakt.’’