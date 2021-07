Suzan en Freek leven van spelen voor publiek: ‘Zó pittig dat dat het afgelopen jaar niet kon’

Nog geen drie weken na het winnen van de Edison vorig jaar brak de coronacrisis uit in Nederland. Voelde dat alsof jullie die prijs niet hebben kunnen verzilveren?

Suzan: ,,Die Edison is een beloning, maar staat voor ons los van wat we daarna zouden gaan doen. Al is het natuurlijk wel heel rot, dat snel daarna alles op slot ging, want we wilden juist lekker gaan spelen.”

Freek: ,,We zouden optreden op verschillende festivals en daar hadden we natuurlijk heel veel zin in. Dat ging allemaal niet door, maar we hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. We zijn doorgegaan met muziek maken, hebben singles en albums uitgebracht en meegedaan aan het tv-programma Beste Zangers. We zijn dus best druk geweest.”

Suzan: ,,En dat was allemaal geweldig, maar liever hadden we natuurlijk publiek gehad bij onze optredens. Maar dat kon helaas niet.”