Sven eet als lunch maar twee mandarijnen en herstelt van anorexia: ‘Weggestopt, omdat je het als man niet hoort te hebben’

met video Remco Evenepoel kraakt na aanval Primoz Roglic in achtste etappe Giro d’Italia, indrukwek­ken­de solozege Ben Healy

Ben Healy heeft op indrukwekkende wijze de achtste etappe in de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De Ier van EF Education-EasyPost was met afstand de sterkste vroege vluchter in de ‘murenrit’. Remco Evenepoel kraakte op de laatste, steile hindernis na een versnelling van Primoz Roglic (Jumbo-Visma). De Belgische wereldkampioen van Soudal-Quick Step verloor veertien tellen op de Sloveen.