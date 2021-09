Sylvester kan nu naar The Beatles luisteren in zijn man cave: ‘Mijn verzameling is bijna compleet’

Het blijkt inderdaad een ruime, lichte kamer met een bank, een bureau, gitaren en een kast met zijn grammofoon en platencollectie. Ruijs: ,,Ik heb begin dit jaar mijn draaitafel afgestoft en voorzien van een nieuw snaartje en een naald. Regelmatig zit ik hier nu muziek te luisteren.”



Zoals velen, had hij na de opkomst van de cd zijn langspeelplaten weggedaan. Op een paar na, die samen met de pick-up in de kast verdwenen. ,,Mijn buurman had mij een poos terug zijn complete collectie elpees cadeau gegeven. Die was bijna identiek aan die van mezelf, vroeger. Maar hij had veel van The Rolling Stones en ik was fan van The Beatles. Aangezien er door corona geen markten meer zijn waar je zelf kunt snuffelen, heb ik een oproep gedaan in De Gelderlander: Beatles-elpees gezocht.”