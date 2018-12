Syriër doet hbo-opleiding in één jaar nadat hij in verschillende azc’s in Gelderland zat

Agenten naar ziekenhuis nadat ze met politieau­to uit de bocht vliegen

10:18 RIJKEVOORT - Twee agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag naar het ziekenhuis gebracht nadat ze met een politieauto uit de bocht vlogen op de Sint Anthonisweg bij Rijkevoort, in de buurt van Boxmeer. Hoe ernstig hun verwondingen precies zijn, is onduidelijk.