Syrisch jongetje moederziel alleen op stoep van politiebureau: ‘Hij kreeg natte ogen toen ik naar z’n ouders vroeg’

iOS 15 verschijnt volgende week voor je iPhone, maar zo installeer je de grote nieuwe update nu al

10:00 Tussen al het geweld over nieuwe iPhones, iPads en een Apple Watch kondigde Apple ook de verschijningsdatum voor de grote software-update iOS 15 aan. Deze is vanaf maandag 20 september voor alle ondersteunde toestellen beschikbaar - maar via een omweg kun je hem vandaag al installeren.