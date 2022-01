Talitha begroef haar vroeggeboren kindje in de tuin, op begraafplaats was geen plek: ‘Verdient niemand’

,,Kijk, hier lag hij in.’’ Talitha pakt een doorzichtige bewaardoos met klikdeksel uit de vensterbank. Er zitten nu een stapel rouwkaartjes, het geboortekaartje en een klein knuffeltje in. ,,We kregen de keuze om hem achter te laten in het ziekenhuis of mee naar huis te nemen volgens de watermethode (een bakje met vers water waar de baby in ligt, red). We kozen voor het laatste.’’