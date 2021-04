Tamara (23) werd aangerand tijdens rondje joggen op de Veluwe: ‘Denk niet dat jouw kind zoiets niet doet’

,,Ik dacht in een split second dat het misschien een vriend was die een grapje uithaalde’’, vertelt Tamara Schuurmans uit Hierden. Ze besluit zaterdagochtend 10 april een van haar vaste rondjes te gaan joggen, totdat ze door een voorbijfietsende jongen van rond de 14 in haar bil wordt geknepen. ,,Het ging zo snel dat ik helemaal niks deed en gewoon doorrende. Later las ik op internet dat dit een veelvoorkomende reactie is, je bent in shock.’’