Tamarah tussen hoop en vrees over lot van kapotgeslagen vriend Andrew: ‘Het is een hel!’

De lampjes in de kerstboom branden, er staan kaarsjes op tafel. Van een feestelijke sfeer is echter allesbehalve sprake. Tamarah leeft sinds maandag in een roes. Toen werd haar partner bij een vriend in huis na een ruzie ‘kapot‘ geslagen en voor dood achtergelaten, buiten in de kou, op de stoep. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en sindsdien ligt hij daar, in een kunstmatige coma.