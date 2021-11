‘Tandarts’ in Vorden was niet bevoegd, maar boorde er wel op los: ‘Niemand ging weg zonder een vulling’

Ietwat ongemakkelijk ligt Jan Post (77) in de hagelwitte stoel van zijn tandarts in Vorden. Het is niet het boren van zijn kies dat hem een onbestemd gevoel geeft, maar de vrouwelijke tandarts die de wortelkanaalbehandeling bij hem uitvoert. Zij spreekt geen Nederlands. De communicatie verloopt via de assistente, die alles vertaalt. Jan vindt dat maar vreemd.

Thuis spreekt hij erover met zijn vrouw, die jarenlang in de gezondheidszorg heeft gewerkt. Zij kijkt hem verbaasd aan. ,,Geen Nederlands?” vraagt ze hem. ,,Staat deze tandarts dan wel vermeld in het BIG-register?”

Geen tandarts

Jan reageert met een vertwijfelde blik. Een BIG-register? Hij heeft geen idee wat zij bedoelt. Zijn vrouw legt hem uit dat BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ en dat alleen tandartsen die in dit openbare register staan ingeschreven, zelfstandig als tandarts mogen werken. Wie hier niet in is vermeld, mag zich niet eens tandarts noemen. In het Nederlands kunnen communiceren met je patiënt is een van de vereisten voor zo’n registratie, weet zij.