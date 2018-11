Tanken in Duitsland heeft geen zin meer

Benzine wordt duurder, en dus blijven de Nederlan­ders weg

8:30 KRANENBURG - Een unieke situatie: de benzine in Duitsland kost hetzelfde als in Nederland, of is zelfs duurder. Dat raakt de tankstations in de Duitse grensstreek, waar het aantal Nederlandse klanten terugloopt. En de Nederlanders die wel komen, bestoken pomppersoneel met die ene vraag: waarom is het hier zo duur?