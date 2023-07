Tanken voor 1,15 per liter: ‘We hebben bewust de hele tank leeggereden’

22 minuten lang konden automobilisten in Enter zondagochtend tanken, voor prijzen van 22 jaar geleden. 1,15 euro voor een liter benzine, 0,97 voor diesel. Het trok tientallen alerte klanten naar het dorp. Al had de een de korting harder nodig dan de ander. „Dit scheelt me weer drie kratjes bier.”

Met rood-wit lint is het rechtergedeelte van het Tinq-station aan de Rijssensestraat in Enter afgezet. Op het dashboard van de pomp staan geen cijfertjes, zoals normaal, het ding is buiten gebruik. Gisteren kapot gegaan, vertelt een medewerker, en dat is geen grap. „Er zijn nog drie monteurs bij geweest, maar die konden het zo snel niet oplossen.”

Het technische mankement kwam op een slecht moment. Deze zondagochtend is dit onbemande tankstation een van de 22 vestigingen van Tinq in het land waar voor 22 minuten tegen sterk gereduceerd tarief getankt kan worden. Een publiciteitsactie van het bedrijf, bewust gepland op de dag nadat de accijns op brandstof weer met 14 cent (benzine) en 10 cent (diesel) per liter omhoog ging.

Volledig scherm Tanken voor 1,15; het kon zondagochtend in Enter. © VINCENT JANNINK

Nog maar 5 liter in de tank

Het maakte dat Marjanka van Dijk uit Borne besloot om deze ochtend al vroeg in de auto te stappen. „Het is gewoon te duur allemaal”, zegt ze. „Ik heb niet uitgerekend wat het op een tank kost, maar 70 cent per liter… Dat scheelt teveel.”

Haar man zit naast haar, hun kindje achterin. Ze hebben er maar een ‘goedkoop’ uitje van gemaakt. Met het oog op de voordelige liters, hebben ze zich goed voorbereid. „Er zit nog maar 5 liter in de tank, we hebben hem helemaal leeggereden.”

Volledig scherm Kim Krauts was er als eerste bij, zondagochtend. © VINCENT JANNINK

Achter haar houden verkeersregelaars in de gaten of het niet te druk wordt, medewerkers van het promoteam vloggen erop los. Vanwege het mankement aan de tweede pomp, krijgen sommige automobilisten - die netjes op tijd waren - een tegoedbon van 25 euro. Die gaat aan de neus voorbij van een vrachtwagenchauffeur die zijn kans schoon zag: de actie is alleen voor auto’s.

‘Erg op tijd’

Helemaal vooraan in de rij wacht Kim Krauts uit Almelo op het moment dat de prijs van 1,87 naar 1,15 zakt; dat zal exact om 10.55 uur zijn. Dan heeft ze precies een uur en 5 minuten gewacht. Ja, geeft ze toe: ze stond er al voordat bekend was hoe laat het voordeel hier in zou gaan. Hoe ze dat wist? Door de website in de gaten te houden, het patroon te herkennen (om de 23 minuten een nieuwe actie) en door te rekenen. „De mensen van het promoteam moesten zich nog omkleden. Ik was erg op tijd.”

Het is een eenmalig actie, weet Krauts. Is het dan de moeite wel waard? „Het zijn toch drie tientjes”, zegt ze. „Alles is meegenomen.” Ze vindt het tanken duur geworden, maar vaker de fiets pakken… nee. „Daar ben ik te lui voor”, zegt ze lachend. „Snel op het werk, snel thuis.”

Wit voetje halen

Wanneer zij al lang weer weg is, kan Erik Goorman uit Rijssen zijn slag slaan. Vanuit de auto kijken de drie jongens mee, hoe hun vader met een glimlach van oor tot oor de auto aftankt. Hij komt aan 27 liter (voor iets meer dan 30 euro), naast hem stopt het tellertje bij een jonge vrouw op 3,88 liter. „Ach, je verdient er toch weer een glaasje wijn mee”, voegt de pompbediende-voor-een-dag haar enigszins opbeurend toe, als hij klaar is.

De meesten zijn er voor zichzelf, en het voordeel in hun eigen portemonnee, maar achterin de rij staat een uitzondering. Nick van der Ham uit Bentelo heeft de bolide van zijn schoonvader bij zich. Even een wit voetje halen? Zoiets, zegt hij lachend. „Schoonvader had zelf geen tijd, die is nog aan het schilderen.”

Hij en zijn vriendin waren wakker, ze twijfelden, want het zou wel druk zijn, maar besloten toch te gaan. „Hier kan 60 liter in, maar hij is volgens mij nog halfvol.” 35, 40 liter, meer zal niet gaan. Maar het is mooi meegenomen, zegt Van der Ham, voor hij doorrijdt, en de prijs op de paal na 22 minuten en tientallen klanten weer terugschiet naar 1,87 per liter. „Dit scheelt toch weer drie kratjes bier, he.”