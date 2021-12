Tankstation overvallen op kerstavond, medewerker smijt het geld over de toonbank en roept: ‘Werk er maar voor’

Karlijn zit in finale Miss Beauty of Gelderland maar wil ook politie­agent worden: ‘Ik ben gewoon een stoere meid’

TIEL – Met een ‘knap koppie’ en een lengte van 1,84 meter is ze een opvallende verschijning, de Tielse Karlijn Brink. De negentienjarige blondine staat in de finale van de verkiezing Miss Beauty of Gelderland, nadat ze spontaan gecast werd in de kroeg.

8:00