Taxibusje met zes kinderen te water geraakt in Bodegraven: ‘Goddank liep dit goed af’

Bij de Oud-Bodegraafseweg in Bodegraven is vanochtend een taxibusje met zes kinderen te water geraakt. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Wel hielden ze er een nat pak aan over.

Het gaat om zes leerlingen uit het bijzonder basisonderwijs die met het taxibusje naar school gebracht zouden worden. Volgens Van de Weem is het ongeluk vermoedelijk veroorzaakt doordat de brug waarover de taxibus reed, spekglad was. De schrik bij alle betrokkenen is erg groot, zegt Björn van de Weem. Hij is algemeen directeur van Talent4Taxi uit Eindhoven, het moederbedrijf van Wegman Personenvervoer uit Ameide.

Lof

,,De chauffeur van het taxibusje heeft de zes kinderen veilig aan de kant gekregen’’ zo laat Van de Weem opgelucht weten. ,,De chauffeur heeft correct en goed gehandeld. Alle lof.’’

Medewerkers van de telefooncentrale van het taxibedrijf hebben de ouders van de zes slachtoffertjes ingeschakeld. Met hen is overlegd of de kinderen naar huis of naar school zouden worden gebracht. Wegman heeft daarop twee vervangende busjes gestuurd. De onfortuinlijke chauffeur is opgehaald door een collega, laat Van de Weem weten.

Een geluk bij een ongeluk was dat het ongeval plaatsvond voor het huis van een van de ouders van de inzittenden. ,,Zij konden na het ongeluk direct binnen warm worden opgevangen’’, aldus Van de Weem. ,,Busjes hebben we genoeg, die kunnen we vervangen. We zijn God dankbaar dat er niets is gebeurd.’’