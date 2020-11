Te laat met bezorgen in coronatijd: drie afhaalrestaurants moeten de deur voorlopig sluiten

Dit viaduct in Arnhem is hol van binnen en bijna niemand die het weet

8:24 ARNHEM - Het viaduct in de Apeldoornseweg in Arnhem dat de Cattepoelseweg overspant, is aan groot onderhoud toe. Elke werkdag is de aannemer nu bezig, maar daar is nauwelijks iets van te zien. De 29 meter lange overspanning is vanbinnen hol en juist daar, in die catacomben, zijn de werklieden bezig. Boven hun hoofden rijden weggebruikers nietsvermoedend Arnhem in en uit.