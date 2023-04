Te veel verhalen over Vitesse? Ja, klopt maar het is onvermijdelijk, er gebeurt van alles bij die club

DaaromBijna dagelijks schreven we de afgelopen weken over Vitesse. En dat zal de komende weken niet anders zijn. De club verkeert zowel sportief, bestuurlijk als financieel in de problemen. En ook het verleden van de Arnhemse voetbalclub blijkt niet geheel smetteloos: deze week kwam The Guardian met het nieuws dat de puissant rijke Roman Abramovitsj in 2010 in het geheim de overname van Vitesse financierde.

De financiering was naar alle waarschijnlijkheid tegen de regels van de Nederlandse en Europese voetbalbond. Nog kwalijker: de bemoeienis van Abramovitsj is altijd in alle toonaarden ontkend. Door de Russen, door Chelsea, door Vitesse.

Al die aandacht voor Vitesse: niet alle lezers zijn daar blij mee. De niet-Vitessesupporters mopperen (‘Geef ook NEC of De Graafschap eens zoveel aandacht’), maar ook de Vitessefans zelf zijn niet enthousiast.



Kan De Gelderlander weer eens wat positiefs over Vitesse schrijven, vroeg een lezer deze week: ‘Ik stoor me aan de in mijn ogen niet echt objectieve berichtgeving’. En zelfs op de redactie klinkt gemor. Verslaggevers vragen zich af of we elke stap die Vitesse zet wel moeten noteren.

Het geklaag is begrijpelijk. Maar minder Vitesse? Dat gaat gewoonweg niet. Er gebeurt van alles bij die club en het is aan ons, als regioverslaggevers om alles te volgen, te verslaan en te duiden. Meer positief nieuws? Wij denken écht niet in positief of negatief.



De verslaggevers maken het niet negatief, het is gewoon slecht nieuws. Het rommelt in de bestuurlijke top, de club was bijna zonder stadion waardoor de voetballicentie op de tocht stond én de voetballers zelf spelen zo slecht dat zelfs degradatie niet ondenkbaar is. Tot overmaat van ramp kwam daar dan ook nog de vermeende Abramovitsj-connectie bij. Daar verandert de krant niets aan. Dat kunnen én willen wij ook niet. Het is aan ons om het naar buiten te brengen.

Dat wil niet zeggen dat ook wij niet soms worstelen. Bij elk nieuwsfeit weer vragen we ons af: wat is hier erg aan, wat kunnen de gevolgen zijn, brengen we geen paniek en ook: worden we hier niet door de partijen gebruikt om iets te forceren?



Het is dus niet zo dat we alles maar klakkeloos noteren en doorgeven. Verre van, er gaat veel discussie aan elk verhaal vooraf en veel wordt herschreven. Maar positiever? Nee, het is wat het is.

