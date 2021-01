Tegelzetter Marcel (47) gooide een fiets naar de ME: ‘Mijn bloed begon te koken’

Op videobeelden van afgelopen zondag is te zien hoe De Ruiter (47) in Eindhoven een fiets richting ME-voertuig gooit. ,,Een heel domme actie. Dat heb ik in een opwelling gedaan’’, zegt hij nu. Maar wat deed hij in Eindhoven? Daarvoor moeten we volgens hem terug naar 5 december, de dag waarop hij in Nunspeet voor het eerst in de boeien werd geslagen, als ‘mondkapjesweigeraar’.