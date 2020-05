Tekort aan islamitische begraafplaatsen: Voor Said was er geen graf in Gelderland

Er is een schreeuwend tekort aan islamitische begraafplaatsen in Nederland, stelt de moslimgemeenschap. Jaarlijks worden nu honderden Turken en Marokkanen noodgedwongen in hun moederland begraven. Dat moet anders, vinden de moskeebesturen.

Het liefst zou hij zelf elke week wel even op bezoek gaan bij het graf van zijn broertje. En die hunkering is nog groter bij zijn ouders. Die willen het liefste elke dag gaan. Maar Said, de jongere broer van Arnhemmer Khaled Mouhouti, ligt begraven in Tanger. Ruim 2000 kilometer verderop.

Moeilijke afweging

Het was een moeilijke afweging voor de familie Mouhouti in 2015. Vader Mouhouti emigreerde in 1965, nu 55 jaar geleden, naar Nederland. Said, de jongste in een gezin van vijf kinderen, werd geboren in 1981 en groeide op tot een gezonde jongeman.

Tot zijn 33ste. Toen werd bij hem maagkanker geconstateerd. Een ziekbed van tien maanden volgde. In eerste instantie leek het goed te gaan, maar in de laatste dagen ging het ineens razendsnel. Hij liet een vrouw en een zoontje van anderhalf achter. De familie moest beslissen waar Said werd begraven. Het werd Tanger, in Marokko. Ondanks dat Said zijn hele leven in Nederland woonde.