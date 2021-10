Tentenkamp Heumensoord als opvang in de winter kan echt niet

UPDATE Plotseling nog maar één ‘testen voor toe­gang’-locatie in de Achterhoek; onduide­lijk of er meer terugkeren

21:39 WINTERSWIJK - In de hele Achterhoek is momenteel nog maar één ‘testen-voor-toegang’-locatie, nu Doetinchem en Winterswijk ineens gesloten zijn. De oorzaak is het invoeren van een nieuw systeem door de Stichting Open Nederland. Of er in de toekomst testlocaties terugkeren in de Achterhoek, is onduidelijk.