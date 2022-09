Tepels versieren op festivals: de Nijmeegse Janneke en Joël (én een heleboel feestgangers) doen het

NPO geeft zangers minimumver­goe­ding voor optreden

Voor artiesten en musici die optreden in programma’s van de publieke omroep is voortaan duidelijker wat daar tegenover staat. Artiesten krijgen voortaan een minimumvergoeding en er zijn heldere regels vastgesteld over eventuele aanvulling van dit bedrag. De nieuwe regels gaan in op 1 oktober.

