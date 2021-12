Terecht dat de brug bij Rhenen niet breder wordt: het is te duur

Provincie Utrecht blijft gaan voor verbrede Rijnbrug Rhenen en waarschuwt voor gevolgen woningbouw Vallei

RHENEN - Waar Gelderland vandaag besloot om geen extra geld in de verbreding van de Rhenense Rijnbrug te steken, wil de provincie Utrecht wel door het met plan. Dat is ook hard nodig, al is het maar voor de woningbouwplannen in de Vallei, aldus gedeputeerde Arne Schaddelee.

21 december