Terecht dat de politie krakers laat zitten als er nog geen uitspraak van de rechter is geweest

Jouw meningOp internet gaan video’s over leegstaande bedrijfspanden die gekraakt zijn viraal. Zo ook een filmpje van Nijmegenaar Arno Cup die met een kettingslot in de hand de krakers zijn pand uit joeg. Net zoals hij staan de eigenaren staan vaak machteloos en worden ook niet altijd gesteund of geholpen door het Openbaar Ministerie of de politie. Die wachten in de meeste gevallen de eventuele rechtszaak af voor ze ingrijpen.