Terecht dat klimaatactivisten op de A12 niet vervolgd worden

Het was zo'n heerlijke tuinstoel...., maar nu is ie gestolen!

Het was een tuinstoel waar Doetinchemse Beau des Celles en haar vriend Mike Hagen heel blij mee waren. Echt zo'n ding om heerlijk met zijn tweeën in te schommelen. Maar het kan niet meer, want onbekenden hebben het reusachtige meubelstuk gestolen uit hun achtertuin in de wijk De Huet.