Terence (39) ontdekte gewonde man in autowrak langs stikdonkere A35: ‘Hij lag in de kofferbak’

IJzerhande­la­ren zijn nu ook koetsier voor rouw en trouw: ‘Het rijden met de paarden, maar ook de dienstver­le­ning maken het leuk’

10:06 LEUTH - Met de begrafeniskoets naar de allerlaatste rustplaats. Of, wat vrolijker, met een witte koets naar de mooiste dag van je leven. Coert Janssen (45) van de gelijknamige ijzer- en metaalhandel in Leuth is een bedrijf gestart dat het mogelijk maakt.