Terrasje gepakt of de natuur in geweest? Stuur ons jouw mooiste lentefoto

‘Oudste huisbaas van studenten’ (91) overleden: ‘Robert was een uitzonder­lij­ke man’

17:53 WAGENINGEN - Wageninger Robert Best (91) is overleden. Hij was vermoedelijk de oudste huisbaas van een studentenhuis die er zelf ook woonde. Elke ochtend dronk hij als mannelijke variant van de hospita koffie met ‘zijn’ studenten.