Terugblik boerenprotest: Monsterfiles op snelwegen, bezettingen, barbecues en getoeter

BoerenprotestBoeren voerden vandaag actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet . De actie begon in alle vroegte in de Achterhoek en Maas en Waal, waarna de boeren hun weg zochten door de regio. Snelwegen slibten al snel dicht, er werden langs de weg hamburgers gebakken en bier gedronken. Pleinen in Nijmegen en Arnhem waren urenlang geblokkeerd. Naast het Provinciehuis in Arnhem kon ook het distributiecentrum van AH in Geldermalsen op een bezoek rekenen. Tegen 20.00 uur vonden de boeren het mooi geweest en trokken ze huiswaarts. Een terugblik:

06.16 uur, Boeren Achterhoek en Maas en Waal verzamelen

Ongeveer 120 Nederlandse en even zoveel Duitse boeren verzamelen zich in Mariënvelde in de Achterhoek. ‘Ze willen chaos? Dan krijgen ze chaos!’ roept Thijs Wieggers vanaf een ladder op zijn erf. De lokale protestleider is daarvoor nog druk in overleg met andere actievoerders over de plannen voor vandaag. Het verlossende woord komt rond half acht: alle ballen op het provinciehuis in Arnhem.

In Wamel verzamelen boeren zich. Bestemming onbekend, zelfs nog bij vertrek. Gewoon achter de voorste trekker aanrijden, is het idee. Maar geruchten doen de ronde: bij Enspijk zouden ze langs de weg gaan staan. ,,Ik heb barbecues, vlees, eieren en nog meer achterin’’, zegt pallethandelaar Ardie Bull uit Boven-Leeuwen, die met een volle vrachtwagen achter de stoet aanrijdt.

Volledig scherm Trekkers rijden door een Ruurlose woonwijk. © DG

07:58 uur: Snelwegen komen vast te staan

De boeren uit de Achterhoek rijden binnendoor via Zutphen en Dieren, omdat de A18 tijdelijk dicht zit door een ongeluk. De A348 richting Arnhem loopt vast. Een andere groep boeren zorgt voor files op de A12. De Maas en Walers kruipen via de A15 naar de A2. Daar, een kilometer voor de afrit Geldermalsen, stoppen de boeren in de berm. Muziekboxen en een kachel komen uit de meegereden vrachtwagen.

Volledig scherm File op de A12 bij Duiven © DG

09.32 uur: Barbecueën langs de weg

Geen snackstop voor de Achterhoekse actievoerders: een plaspauze bij Brummen is hun enige korte stopmoment. Wat dat betreft pakt de groep-Wamel, zij het als onderdeel van hun actie, het iets beter aan. Hamburgers, satéstokjes, eieren en frikandellen worden a la minute bereid, broodjes en sauzen om ze mee weg te werken zijn er in overvloed. Wie in de buitenlucht koude handen krijgt, kan die snel warmen bij de grote kachel.

Blok 4: 11.17 uur: Boeren bij het Provinciehuis in Arnhem

Chaos voor het provinciehuis in Arnhem. De boeren uit de Achterhoek arriveren. Met velen. Commissaris van de Koning John Berends wil best met ze in gesprek, maar met wie? Na enig overleg wordt de 49-jarige melkveehouder Erik Luiten uit Aalten met de microfoon naar voren geschoven. ,,We willen de onderhandelingen van het Landbouw Collectief hier kracht bij zetten”, vertelt hij. Berends zegt dat hij de boeren begrijpt en dat iedereen moet bijdragen aan de oplossing van het stikstofprobleem. Daar schieten de boeren volgens henzelf niet veel mee op, maar ze hebben wel hun ‘punt kunnen maken’.

Volledig scherm Arnhem 1812- Boeren protesteren bij het provinciehuis /RB © Erik van 't Hullenaar

Volledig scherm 2019-12-18 12:28:02 ARNHEM - Boeren op het plein bij het provinciehuis gezien vanaf de Eusebius kerk. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid. Vanuit het hele land trekken actievoerders over de snelwegen op naar onder meer Den Haag en het Mediapark. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN © ANP

14.03 uur: Groep-Wamel naar distributiecentrum Geldermalsen

Iets na tweeën gaan de boeren weer op pad! Naar huis, maar wel via Geldermalsen. En dan specifiek het distributiecentrum van Albert Heijn, een eerder actiedoel van de Farmers Defence Force. Daar lijken ze aanvankelijk alleen langs te rijden, maar plots keren de trekkers weer om. Met verkeersleiders wordt het verkeer geregeld, de politie helpt een handje mee. De boeren houden het netjes binnen de perken. Later in de avond zullen andere boeren opnieuw een blokkade uitvoeren bij het distributiecentrum.

14.40-15:27 uur: Genoeg geweest: boeren gaan op huis aan

De Markt in Arnhem stroomtleeg. Honderden trekkers rijden de snelweg A12 richting de Achterhoek op. Dat leidt tot een monsterfile met een vertraging van tweeënhalf uur. Het verkeer wordt bij Beek helemaal platgelegd. Spookrijdende trekkers moeten door de politie en Rijkswaterstaat tot omkeren worden gemaand.

Ook de groep-Wamel vindt het welletjes. Dat gaat ook nog niet zonder slag of stoot: Het duurt dik twee uur tot de trekkers zich weer in Wamel melden.

Volledig scherm 18-12-2019 WOERDEN : Protesterende boeren rijden met hun trekkers tegen het verkeer in op rijksweg snelweg A12 bij woerden. Spookrijden © Rijkswaterstaat

Volledig scherm File op de A12 bij Beek © Jordi Deckert/Eastview Media

17.00 - 19.30 Nog even over het Nijmeegse Keizer Karelplein

In de avondspits besluit een groep boeren nog een bezoekje aan Nijmegen te brengen. Tractoren rijden het Keizer Karelplein in het centrum op en leggen luid toeterend het verkeer plat. Ook hier komt de barbecue te voorschijn. De politie praat in het gedrang op de boeren in. Burgemeester Bruls komt er bij. Na zeven uur geeft hij aan dat het genoeg is. De boeren moeten vertrekken, anders grijpt de Mobiele Eenheid in. Luid toeterend geven ze daar gehoor aan. Via de Graafseweg en de Oranjesingel rijden ze Nijmegen uit.