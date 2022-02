Terugblik op twee jaar pandemie: ‘Corona was Jobs lievelingswoord, hij genóót ervan’

Coronacri­sis lijkt voorbij, zegt Bruls: ‘Maar laten we niet over elkaar struikelen op weg naar de uitgang’

NIJMEGEN - In twee jaar coronacrisis hebben we leed ervaren, maar ook naar elkaar omgekeken. Nu er licht gloort aan de horizon, moeten we dat laatste blijven doen. Die oproep doet burgemeester Hubert Bruls in een open brief aan alle Nijmegenaren.

15:33