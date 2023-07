Teruggetreden bestuurder Lingecollege tóch aan het werk: ‘Dit vergroot ons gevoel van onveiligheid’

Update | met video Plofkraak bij juwelier De Tijd in Doetinchem: ‘Je wordt er echt heel boos van’

Bij juwelier De Tijd in het centrum van Doetinchem is een explosief afgegaan in de nacht van maandag op dinsdag. Het is de tweede poging tot een inbraak bij de winkel in een jaar tijd. De daders zijn zonder buit ontkomen.