Tesla blijkt amper te blussen • ‘Motorcrosser’ die Lianne van fiets reed, krijgt lagere straf

VERKEERSDREMPEL DANKZIJ DATA UIT DE RUIMTE | Dankzij Google Maps, Flitsmeister en andere navigatiesystemen die we massaal gebruiken, weten gemeenten tegenwoordig dat er in bepaalde straten te hard wordt gereden. Zoals in de Heidevenstraat in Nijmegen. Dankzij de satellieten komt daar nu een drempel.



ZEEUWSE VERMIST | Ondanks intensieve zoekacties met tientallen honden is een 58-jarige vrouw uit Terneuzen nog steeds niet gevonden. De vrouw is donderdag voor het laatst gezien, haar familie is radeloos.

AUTOBRANDEN IN ARNHEM | Drie autobranden in de vroege ochtend binnen vijftig meter van elkaar. Bewoners van de Watermuntstraat en Pijlkruidstraat in de Arnhemse wijk Immerloo zijn woedend. Een van hen: ,,Het is de tweede keer dat ze mijn auto vernielen.’’ Lees meer en bekijk de beelden:

DRINKWATER ‘HISTORISCH’ DUUR | De prijs van het drinkwater gaat bij Vitens in 2023 flink omhoog, omdat het bedrijf te maken heeft met onder andere fors gestegen kosten van bijvoorbeeld energie, lonen en materialen. Tegelijkertijd heeft Vitens minder inkomsten ontvangen omdat huishoudens dit jaar minder water verbruiken. Een gemiddeld huishouden gaat daarom zo’n 20 euro meer betalen volgend jaar.



ENERGIE VAN ENECO GOEDKOPER | Energiebedrijf Eneco verlaagt per januari de variabele tarieven van een derde van zijn klanten met 12 procent. De tarieven gaan daarmee voor de derde maand op een rij omlaag, aldus het bedrijf.



ENERGIEKOSTEN OMHOOG | Kabels met een totale lengte van hier naar Qatar, en meer transformatorhuisjes dan er aan woningen in, pak ’m beet, Dreumel staan: netbeheerder Alliander gaat de komende zeven jaar fors investeren in de verzwaring van het elektriciteitsnet in Gelderland en Noord-Holland.



DICK IS TERUG, NU ÉCHT VOOR T LAATST | Vrolijk, realistisch, vastberaden en zelfs een tikje emotioneel. Zo oogde Dick Advocaat vandaag bij zijn presentatie als trainer van ADO Den Haag. De 75-jarige Haagse coach weet dat hem een moeilijke klus wacht in ‘zijn’ stad, maar is vastberaden zijn trainerscarrière met promotie met ADO af te sluiten.

KANKER MAAKT INHAALSLAG | Deskundigen verwachten een grote toename van het aantal vrouwen dat sterft door longkanker. Over tien jaar gaan er gemiddeld elke week 106 vrouwen dood aan die ziekte: nu zijn dat er 85. Het is het gevolg van een soort inhaaleffect: vrouwen zijn later gaan roken dan mannen.



TESLA AMPER TE BLUSSEN | De brandweer van Clearfield County, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is onlangs twee uur bezig geweest om een brandende Tesla te blussen. Meestal volstaat 1900 liter water om een autobrand te blussen, maar in dit geval was 45.000 liter nodig.



DOMPELBAD VOOR E-MERCEDES | Een flink geprijsde elektrische Mercedes is zondagavond op een parkeerplaats aan de Heselaan in brand gevlogen. Na het blussen van de eerste vlammen heeft de auto een dompelbad gekregen om het accupakket te koelen. Lees meer en bekijk de beelden:

ANNEMARIE (MET ACHT KINDEREN) KOOPT SLIM IN | Wat kunnen we leren van het wel en wee van grote gezinnen op het gebied van boodschappen en koken? Slim inkopen doen moet wel als je zoveel monden te voeden hebt. Zeker in tijden van extreem hoge prijzen. Annemarie Geerts, bekend van het tv-programma Waar doen ze het van, heeft acht kinderen. Hoe let zij op de kleintjes?



‘MOTORCROSSER’ KRIJGT STRAF VOOR VAN FIETS RIJDEN LIANNE (19) | De man die begin 2020 doorreed met zijn crossmotor na het veroorzaken van een verkeersongeval, is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een rijontzegging van vier maanden. Bij het ongeluk in Culemborg raakte een 19-jarige vrouw op een fiets ernstig gewond; ze brak haar rug en bekken. Lees meer.



OOSTERLICHT OP WAAKVLAM | Het Oosterlicht dat altijd in de Achterhoek te zien is in de donkere dagen rondom kerst, straalt dit jaar maar vanuit één punt. Het gaat daarmee terug naar de oorsprong, terwijl de organisatie eerder aankondigde in afgeslankte vorm door te kunnen gaan.



BROMMENDE JACUZZI ZIT BUREN DWARS | Een brommend geluid dat zorgt voor druk op de oren en de borst. Een stel dat woont aan de Beukenhof in Lelystad zegt al zestien maanden enorm veel last te hebben van het geluid dat de jacuzzi van de achterburen dag en nacht produceert. Het gevolg: slaapproblemen die hun tol beginnen te eisen bij allebei. ,,Wij zijn ten einde raad.’’ Lees meer.

Bekijk hier onze nieuws update van vandaag:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.