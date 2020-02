Tess (13) uit Lelystad overleden na slopende ziekte: ‘Onze dochter loslaten was het moeilijkste besluit’

N224 bij Ede dicht en fietspad geblok­keerd door truck die kantelt en lading zand verliest

9:36 EDE - Een vrachtwagen is dinsdagmorgen rond 7.30 uur van de weg geraakt op de N224 in de richting van Ede. Daardoor was het lager gelegen fietspad niet meer te gebruiken. Vanwege de berging van de truck gaat de provinciale weg volledig dicht.