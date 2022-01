Testen versus prikken: het loopt soepeltjes door naar de afdeling ‘naald’ of ‘wattenstaaf’

Met zijn vader staat hij voor de ingang van de testlocatie aan de Einsteinweg in Elst. Beren - ‘net als de dieren’ - uit Oosterbeek was deze week met een vriend aan het sporten, en die vriend blijkt nu besmet te zijn.



Zelf heeft Beren nergens last van, zegt hij, de thuistest was ook negatief. Maar hij is toch wel een kwartier in de buurt van zijn vriend geweest. Vandaar dat de 15-jarige scholier in Elst is om zich te laten testen. Beren wil zekerheid. Een online-afspraak was de avond ervoor zo gemaakt. ,,Binnen één dag kon ik hier terecht.”