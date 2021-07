Testsysteem omzeilen lijkt onmogelijk op stapavond: ‘Maar er zijn altijd risico’s en mensen die anticorona zijn’

Ook Wesley Berendsen van Loft Arnhem op uitgaansplein de Korenmarkt kreeg ze aan de deur: jongeren die wel even dachten binnen te kunnen komen door één QR-code van een negatieve test uit te wisselen. ,,Ze werden er aan de andere kant van de rij weer uitgelaten. Voor hen was het einde avond”, zegt Berendsen, die zelf met de CoronaCheck Scanner bij de ingang stond.



Het gaat om de applicatie waarmee uitgaansgelegenheden kunnen controleren of iemand écht in de laatste veertig uur negatief is getest op het coronavirus óf volledig is gevaccineerd. Kleurt het scherm groen na het scannen van een QR-code in de CoronaCheck-app van een feestvierder? Dan is het bewijs geldig en mag die door. Rood? Dat betekent geen toegang.



Volgens de overheid kleurt de scanner altijd rood als een schermafbeelding of een kopie van een QR-code wordt gebruikt. Een code ververst zichzelf om de drie minuten waardoor je geen verouderde kunt tonen, legt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid uit. En zelfs als je heel snel bent met het rondsturen van een screenshot óf de negatieve test van een ander overneemt, zit er nog een tweede slot op de deur. Ondernemers horen te kijken of de persoonlijke gegevens op het groene scherm overeenkomen met die op de identiteitskaart van een gast.