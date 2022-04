The Passion is een mooie manier om het paasverhaal te vertellen

Laptop wissen? ‘Klokken­lui­der’ piekert er niet over om 865 documenten over Nijmeegse bedrijven te verwijde­ren

NIJMEGEN - Milieudeskundige Cor Coenrady weigert 865 documenten over bedrijven in Nijmegen-West, die hij op zijn laptop heeft staan, te wissen. Daarmee riskeert hij een schadeclaim. Dat heeft de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) hem per aangetekende brief medegedeeld.

18:08