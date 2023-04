The Voice keert terug • Man (81) mishandelt vrouw omdat ze ‘zijn’ parkeerplaats inpikt

BOY REDDE HONDJE UIT VUILNISWAGEN | Het werd donderdag een werkdag om niet te vergeten voor de chauffeur van een vuilniswagen in Den Bosch. Boy de Wilde zag na het legen van een ondergrondse container een hondje bewegen. Net op tijd! Meteen drukte hij op de noodknop om het diertje te redden. De paniek van het hondje maakte zoveel indruk op hem, dat hij eigenlijk zijn nieuwe eigenaar wil worden.

ONDERNEMER OMZEILT WET | Nu supermarkten geen blikjes zonder statiegeld meer inkopen, slaat Die Grenze directeur Bert Hesselink zijn slag. De Twentse ondernemer ziet gouden bergen en heeft 300 vrachtwagens vol ‘oude’ blikjes gekocht.

DOODSBANG IN TUNNEL MRI-SCANNER? | DiaSana, kliniek in Mill gespecialiseerd in het uitvoeren van diagnostische onderzoeken, nam donderdag een nieuwe MRI-scanner in gebruik. Een andere dan gewoonlijk, omdat de ‘open’ tunnelbuis veel ruimer is. Een uitkomst voor patiënten met claustrofobie of overgewicht.

DUITSE VAKANTIEGANGERS ZORGEN VOOR FILES | Vakantieplannen? Let op files richting en vanuit Duitsland. De hele dag loopt het verkeer al vast op de Gelderse wegen. Zo ook op de A12 ter hoogte van Zevenaar/Duiven. Daar staat op deze Goede Vrijdag rond 15.30 uur zo’n 10 kilometer file.

WAT DEED DAT VLIEGTUIGJE BOVEN NIJMEGEN? | Een vliegtuigje dat urenlang boven Nijmegen heen en weer vloog, hield veel mensen in de nacht van woensdag op donderdag uit de slaap. Meetbedrijf Kavel 10 testte warmtecamera’s. ,,Achteraf gezien niet handig”, zegt directeur Richard Brouwer. ,,Onze excuses hiervoor. Dit gaan we niet meer zo doen.”

PRACHTIG PAASWEEKEND IN VOORUITZICHT | Het weer wordt prachtig dit paasweekend. Veel zon, weinig wind en een temperatuur die kan oplopen tot 16 graden. ,,Met de paasdagen hebben we veel geluk met de temperatuur en de zon erbij”, zegt weerman Gerrit Vossers in zijn wekelijkse Weekend Weerpraot.

THE VOICE KEERT TERUG | The Voice of Holland lijkt in andere vorm terug te keren op tv. De nieuwe show The Talent Scouts die inmiddels grotendeels is opgenomen, is eigenlijk The Voice ‘in het blauw’: met stoelen, knoppen, coaches (maar dan scouts genoemd), jonge zangtalenten en een finale waarbij de kijkers thuis kunnen stemmen. ,,In de studio riepen ze tegen het publiek: welkom bij The Voice 2.0.”

MAN (81) SLAAT VROUW (85) | Een 85-jarige vrouw is vrijdagochtend mishandeld door een man van 81 op een parkeerplaats op het Wagnerplein in Tilburg. Volgens de politie werd de Waalwijker boos op de vrouw omdat ze ‘zijn’ parkeerplaats wilde inpikken. Hij sloeg het slachtoffer op haar schouders en borst en gooide haar vervolgens in de bosjes.

HUWELIJKSAANZOEK IN DE KRANT | Roodgloeiende telefoons, een prachtige ring en een stralend aanstaand bruidspaar: dolgelukkig zijn Judocq van Deemen (42) en Sabina van de Pol (41), nadat zij ‘ja’ zei op een huwelijksaanzoek dat hij haar deed in deze krant. ,,Echt wat voor hem, zoiets ludieks; een dag met Judocq is nooit saai.”

TOON GERBRANDS ADVISEUR VITESSE | Toon Gerbrands gaat aan de slag bij Vitesse. De ex-bestuurder van AZ en PSV en oud-bondscoach van de volleybalmannen van Oranje wordt adviseur in Arnhem.

BELAGER KLAASSEN OP VRIJE VOETEN | De 32-jarige man uit Roelofarendsveen die Ajax-speler Davy Klaassen verwondde met een aansteker tijdens de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is voorlopig vrijgelaten. Hij krijgt gebiedsverbod voor alle stadions. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

ZWAARLIJVIGE HUSKY‘S OP DIEET | De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft afgelopen woensdag in de gemeente Sittard-Geleen twee husky’s in bewaring genomen omdat ze minstens twintig kilo te zwaar zijn. De LID spreekt van ‘twee buitengewoon zwaarlijvige husky’s’.

