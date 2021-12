Theo kreeg op kerstavond nieuwe longen: ‘Je kunt niet begrijpen hoe gelukkig ik ermee ben’

Meest bijzondere kerstOVERASSELT - 100 miljoen euro winnen bij de Staatsloterij of nieuwe longen. Het lijkt misschien een onmogelijke keuze, maar voor Theo Croonen (60) uit Overasselt is dat het niet. Hij kreeg op kerstavond 2020 nieuwe longen en daarmee ook zijn leven terug. ,,Een godsgeschenk.”

Croonen had als kind al last van bronchitis. De duiven die hij samen met zijn vader had, maakten het nog erger. Hij was allergisch voor deze vogels én kreeg een duivenlong. Daar kwam hij pas jaren later achter, toen zijn longblaasjes al kapot waren. De arts had een slecht vooruitzicht voor Croonen: een leven met zuurstof en uiteindelijk een scootmobiel.

Helaas kwam die voorspelling ook uit. Met zijn zoon, die nu 27 is, kon Croonen nooit echt zwemmen of voetballen. ,,Als je schiet, moet je dat in mijn voeten doen, zei ik vroeger tegen mijn zoon, want ik kan hem één keer halen en daarna niet meer.”

De laatste jaren had Croonen 24/7 zuurstof nodig en verplaatste hij zich geregeld in een scootmobiel. ,,Als we op vakantie gingen, moesten we altijd kijken of er geen trappen of heuvels waren.”

Quote Toen dacht ik: dan moet ik maar het beste van het slechte kiezen