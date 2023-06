Thijmen leert scholieren Afrikaans • Blote mannenbenen op kantoor • Nieuwe coalitie in Gelderland

KNVB STEMT IN MET VERPLAATSEN FINALEWEDSTRIJD SSS’18 VANWEGE OVERLIJDEN JEUGDLID | De finalewedstrijd van de nacompetitie van het eerste elftal van SSS’18 is alsnog verplaatst naar donderdagavond 20.00 uur. Daarmee is de KNVB door de knieën gegaan. Die wilde dat SSS’18 op zondag zou voetballen. De Overloonse club weigerde dat vanwege het overlijden van een jeugdlid afgelopen maandag.

BOUW STAGNEERT, DRIE STEENFABRIEKEN GAAN TIJDELIJK DICHT | Baksteengigant Wienerberger sluit deze zomer drie steenfabrieken. De fabrieken in Bemmel, Echteld en Brunssum liggen in de maanden juni, juli en augustus helemaal stil. ‘En we zijn nog niet op het dieptepunt’.

NIEUWE COALITIE: EEN NIEUWE KERNCENTRALE IN GELDERLAND BINNEN ACHT JAAR | SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en BBB willen het mogelijk maken dat er over acht jaar een kerncentrale staat in Gelderland. Dat is een van de opvallende punten uit het coalitieakkoord.

NA AFGEBROKEN TAK OP BEJAARDE, VALT NU COMPLETE BOOM OP AUTO’S | Een grote boom die in de wijk Klarendal omvalt en meerdere auto’s beschadigt, een forse tak die afbreekt en boven op een bejaarde bewoonster van verpleeghuis Regina Pacis valt: het zijn twee incidenten met bomen in Arnhem in een tijdsbestek van nog geen twee weken. De droogte lijkt een rol te spelen. Moeten we ons zorgen maken?

TIJMEN LEERT ARNHEMSE SCHOLIEREN AFRIKAANS | Als middelbare scholier leerde Tijmen Schmitt (48) zichzelf Afrikaans. Nu geeft hij, als docent aan het Lorentz Lyceum, zijn kennis door aan jongeren. De Afrikaanse taal is nu een keuzevak. ,,Waarom is er 10.000 kilometer naar het zuiden toch een taal die wij kunnen verstaan?”

EEUWIGE DISCUSSIE: BLOTE MANNENBENEN OP KANTOOR | In deze zomerse temperaturen is het doodnormaal dat vrouwen in rok of jurk naar het werk gaan. Maar kan een man ook in blote benen naar kantoor? Veel werkgevers doen daar niet moeilijk over, maar er zijn grenzen.‘Ik ga toch ook niet in bikini naar het werk’.

DE DEUR ZAT ALTIJD OP SLOT UIT VREES VOOR HANDTASTELIJKE BUURMAN, BEHALVE DIE ENE KEER | Een 77-jarige man uit Beneden-Leeuwen is veroordeeld voor ontucht met zijn 13-jarige buurmeisje. Twee jaar eerder zou er ook al een keer iets zijn voorgevallen, maar dat leidde toen uiteindelijk niet tot een aangifte.

RODDELPRAAT MOET 5000 EURO BETALEN AAN JOHN DE MOL, JAN ROOS IS WOEST | Jan Roos en Dennis Schouten moeten een schadevergoeding van 5000 euro betalen aan John de Mol vanwege de beschuldigingen die zij over hem uitten in hun YouTube-serie Roddelpraat. Dat heeft de rechter woensdag bepaald in de zaak die door De Mol tegen de twee mediamakers werd aangespannen.

RECORD: MEER DAN EEN MAAND GEEN DRUPPEL GEVALLEN, MAAR ER HANGT VERANDERING IN DE LUCHT | Nooit eerder regende het in Nederland zo lang niet. Woensdag evenaren we het record uit 2007, met 33 dagen zonder meetbare neerslag in De Bilt. En de rest van de week zal er ook geen druppel vallen. Waarschijnlijk zie je voor de periode daarna nog veel zon in de weer-app op je telefoon, maar dat gaat mogelijk veranderen.

