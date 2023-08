Thijs Römer is schuldig • Echtpaar (71 en 74) zwaargewond na heftig ongeval met Trabant

ACTIVISTEN KLIMMEN OVER HEK | Tien personen zijn aangehouden, omdat zij over het hek zijn geklommen bij Vliegbasis Volkel en de landingsbaan bezet hebben. Het gaat om activisten van het Vredeskamp, dat al een paar dagen bivakkeert in de buurt van de basis.

THIJS RÖMER SCHULDIG | Acteur Thijs Römer is veroordeeld tot drie maanden cel (waarvan twee voorwaardelijk) plus 240 uur werkstraf voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes. De rechtbank in Assen acht Römer schuldig aan het verleiden van de meisjes en het verwerven van kinderporno.

GRUWELIJKE ONTVOERING | De Hongaarse politie heeft een 24-jarige man opgepakt die in een pakhuis in Antwerpen zou zijn betrokken bij het afhakken van een of meerdere vingers van de ontvoerde Nederlander Henry W. Die verdween eind februari in Eindhoven en werd later zwaargewond aangetroffen in België. In zijn voorhoofd was het woord ‘DIEF’ gekerfd.