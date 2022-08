Thomas Letsch begint aan derde seizoen bij Vitesse: ‘Dit wordt mijn zwaarste jaar’

Man brengt per ongeluk verhuis­spul­len schoondoch­ter naar de stort, maar de verzeke­raar keert niet uit

Het zal je maar gebeuren: help je je schoondochter bij de verhuizing, breng je per ongeluk spullen die mee moeten naar het nieuwe huis, naar de vuilstort. Het overkwam een klant van VCN Verzekeringen uit Nuenen. De man wil nu dat VCN de schade via de aansprakelijkheidsverzekering vergoedt, maar de verzekeraar weigert dat. De zaak diende onlangs voor de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

