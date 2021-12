Thomas Quartier is Theoloog des Vaderlands: ‘Ik denk dat iedereen een profeet is’

In een klooster gelegen op een heuvel, in het Belgische Leuven, bezingt de nieuwe Theoloog des Vaderlands het leven en verrijzen van Jezus, volgens eeuwenoud gebruik.



Een schril kerkorgeltje weerklinkt, de zon hangt laag aan de hemel, een zonnestraal valt door het glas in lood op zijn gezicht. Vanuit de kerkbank is niet te zien wat er allemaal in het hoofd van Thomas Quartier (48) omgaat.



Op een Bob Dylan-fanclubdag leerde ik hem ooit kennen, als een praatgrage, snelle en progressieve denker in een conservatieve wereld. Naast monnik is Quartier hoogleraar theologie, schrijver en zanger. Hij werd geboren in Duitsland, woont in Leuven en doceert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.